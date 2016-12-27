İçerde 16. bölüm sneap peek izle: Son bölüm izle

İçerde 16. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Davut ile ölümüne bir kavgaya tutuşup yaralanan Sarp'a Melek yardımcı oluyor.

Show TV’nin her bölümü izlenme rekorları kıran dizisi İçerde’nin 16. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Davut ile kavgaya tutulan Sarp, Melek’in yardımıyla yaralarını sarmaya çalışıyor. Melek ise bir yandan Celal’den korkarken bir yandanda da sevdiği adamdan vazgeçemiyor. Sarp’ın ise tereddütleri giderek artıyor.

İçerde 16. bölümü ile 2 Ocak Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında…

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“İçerde”nin 15. bölümünde; Sarp'ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert, Yusuf Müdür’ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak'ı Sarı Hüsnü'nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek'in Füsun'la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.