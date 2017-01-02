İçerde bu akşam neden yok? İçerde yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İçerde 16. yeni bölüm neden yayınlanmadı? Show TV'nin rekorlar kıran ve kısa sürede fenomen olan dizisi İçerde yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İçerde hayranları, dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçtikleri zaman yayın akışından çıkarıldığını ve bu akşam tekrar bölümü ile ekrana geldiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Peki İçerde 16. bölüm neden yayınlanmadı? İçerde 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İçerde 16. yeni bölüm neden yayınlanmadı? Show TV'nin rekorlar kıran ve kısa sürede fenomen olan dizisi İçerde yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İçerde hayranları, dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçtikleri zaman yayın akışından çıkarıldığını ve bu akşam tekrar bölümü ile ekrana geldiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Peki İçerde 16. bölüm neden yayınlanmadı? İçerde 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İçerde dizisi hayranları bu akşam 16. yeni bölümü heyecanla beklerken Show TV yayın akışında görülmeyince hayal kırıklığı yaşadılar. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen ve sosyal medyada en çok konuşulan dizi olan İçerde bu akşam 15. tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. İçerde dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığına dair bir açıklama yapılmadı fakat 16. yeni bölüm için verilen tarih 9 Ocak 2017 yani önümüzdeki hafta. İçerde 16. yeni bölüm, diğer kanallarda yayınlanan birçok dizi gibi yılbaşı sonrası ilk haftada ekrana gelmeyecek. İçerde dizisi 16. bölüm için verilen öz izleme videosunu haberimizden izleyebilirsiniz.

Show TV’nin her bölümü izlenme rekorları kıran dizisi İçerde’nin 16. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Davut ile kavgaya tutulan Sarp, Melek’in yardımıyla yaralarını sarmaya çalışıyor. Melek ise bir yandan Celal’den korkarken bir yandanda da sevdiği adamdan vazgeçemiyor. Sarp’ın ise tereddütleri giderek artıyor.

İçerde 16. bölümü ile 9 Ocak Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında…

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“İçerde”nin 15. bölümünde; Sarp'ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert, Yusuf Müdür’ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak'ı Sarı Hüsnü'nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek'in Füsun'la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.