“İçerde dizi ekibi Belgrad Ormanı’nda mahsur kaldı”

Ekranların başarılı yapımlarından 'İçerde' dizi ekibi yoğun kar yağışı yüzünden mahsur kaldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede tüm İstanbul’u beyaz bir örtüyle kaplayan kar, ekranların başarılı dizilerinden ‘İçerde’nin oyuncusu Nebil Saygın için pek de iyi olmadı. Yolda kalan araçlar yüzünden, ulaşım aksarken, çekimler için Belgrad ormanına giden ‘İçerde’ ekibini de etkisi altına aldı. Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından duyurdu.



Nebil Sayın sayfasına “80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı’nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor.” notunu düştü. Sayın son durumu ise “Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim” sözleriyle anlattı.

AKUT’TAN YANIT GECİKMEDİ

Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden ‘İçerde’ ekibi için yardım istedi. Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.