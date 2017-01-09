İçerde ekibi böyle kurtarıldı

Önceki gün yoğun kar yağışı altında Belgrad Ormanı'na çekim için giden İçerde dizisi ekipleri saatler sonra Jandarma tarafından kurtarılmıştı. Jandarma tarafından yürütülen kurtarma operasyonunun görüntüleri yayınladı. İşte ünlü oyuncuların da içinde bulunduğu ekibin kurtarılma anları...

Önceki gün yoğun kar yağışı altında Belgrad Ormanı'na çekim için giden İçerde dizisi ekipleri saatler sonra Jandarma tarafından kurtarılmıştı. Jandarma tarafından yürütülen kurtarma operasyonunun görüntüleri yayınladı. İşte ünlü oyuncuların da içinde bulunduğu ekibin kurtarılma anları...

Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede tüm İstanbul'u beyaz bir örtüyle kaplayan kar, ekranların başarılı dizilerinden ‘İçerde'nin çekim ekibinin Belgrad Ormanı’nda mahsur kalmasına neden olmuştu. Sozcu.com.tr’nin ilk olarak ulaştığı kurtarılma görüntülerinde ekibin yoğun bir uğraş sonucunda kurtulduğu görülüyor.

NEBİL SAYGIN’IN PAYLAŞIMI HAREKETE GEÇİRDİ

Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından duyurmuş ve “80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor” notunu düşmüştü. Dizi ekibi saatler sonra Jandarma tarafından kurtarılmış yapım şirketi “Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır. İlgilenen herkese teşekkür ederiz” şeklinde açıklama yapmıştı. İçlerinde ünlü dizi oyuncularının da bulunduğu ekibin kurtarılma görüntüleri yayınladı.