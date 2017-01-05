İdo Tatlıses, hayattaki tek dileğini açıkladı

İdo Tatlıses, hayattaki tek dileğini sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

Üçüncü stüdyo albümü Kaç Kere’yi bundan iki yıl önce çıkartan ve geçen sene de İşimi Bilirim adlı bir şarkı çıkartan İdo Tatlıses bir mekanın düzenlediği Tatlıses Gecesi adlı organizasyonun afişini paylaşarak altına yaşadığı duyguları yazdı. Babasıyla birlikte aynı afişte yer almaktan ne kadar gururlandığını ifade eden İdo Tatlıses, “Tek dileğim babamın benimle düet yapması” notunu düştü.

“BENİMLE DÜET YAP YETER”

İşte İdo Tatlıses’in organizasyonla ilgili paylaşımı: “Gözüm doldu.. Neden mi? Çünkü yüzde 1’i kadar olurum diye dua ettiğim adamla aynı posterdeyim… Bir şarkımı bile çalacak olsa Hilal Ak, olsun o bile yeter. Dediğim gibi hayatımda Allah’ıma şükür istediğim her şey oldu şimdi bir tek dileğim var benimle düet yap yeter İbrahim Tatlıses”

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