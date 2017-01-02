İlhan Mansız kimdir? Milli futbolcu İlhan Mansız Survivor 2017 ünlüler kadrosunda!

İlhan Mansız, Survivor 2017 ünlüler takımında yer alacak. Beşiktaşlı eski futbolcu İlhan Mansız, Ünlüler takımında yakında Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan Survivor 2017'de mücadele edecek. Beşiktaş'ın ve Milli Takımı'n unutulmaz golcüsü İlhan Mansız, Survivor 2017'de nasıl bir performans gösterecek merak ediliyor. İlhan Mansız hayranları, heyecanla Survivor 2017'nin başlamasını bekliyorlar. Peki İlhan Mansız kimdir? Futbola nerede ne zaman başladı? Kaç yaşında futbolu bıraktı?

İlhan Mansız, Survivor 2017 ünlüler takımında yer alacak. Beşiktaşlı eski futbolcu İlhan Mansız, Ünlüler takımında yakında Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan Survivor 2017'de mücadele edecek. Beşiktaş'ın ve Milli Takımı'n unutulmaz golcüsü İlhan Mansız, Survivor 2017'de nasıl bir performans gösterecek merak ediliyor. İlhan Mansız hayranları, heyecanla Survivor 2017'nin başlamasını bekliyorlar. Peki İlhan Mansız kimdir? Futbola nerede ne zaman başladı? Kaç yaşında futbolu bıraktı?

İlhan Mansız, Survivor 2017 yarışmasında yer alacak. Acun Ilıcalı tarafından sunulan ve 11. kez düzenlenecek olan Survivor 2017’de ünlüler takımında eski milli futbolcu İlhan Mansız da yer alacak. 21 Ocak’ta başlayacak olan Survivor 2017, Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak. İlhan Mansız’ın yer alacağı Ünlüler takımı ile gönüllülerin kıyasıya mücadele edeceği Survivor yarışmasına şu an halen devam eden Göz6 yarışmasından iki kişi daha dahil olacak. Peki İlhan Mansız kimdir? Futbola hangi takımda kaç yaşında başladı?

İLHAN MANSIZ KİMDİR?

İlhan Mansız, 10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya, Kempten'de doğdu. Aslen Eskişehirli olan İlhan Mansız’ın annesi terzi, babası fabrika işçisi olarak Almanya'da çalışmakta idi. 1984 yılında 9 yaşında iken annesi ve kardeşleri ile Eskişehir'e döndüler ancak 4 yıl sonra Almanya'ya geri gittiler. Almanya'ya gittiğinde 13 yaşında futbola başladı. Augsburg takımıyla Almanya Gençler Şampiyonu oldu. Dikkatleri üzerine çeken İlhan Mansız, 1994 yılında Almanya'nın köklü takımlarından FC Köln'e transfer oldu. 1995 yılında Gençlerbirliği'ne 2 seneliğine transfer oldu. Ancak Eylül 1996'da sözleşmesini karşıllmanya'ya döndü. Münih Türkgücü'nde amatör olarak bir sene oynadı.1997 yılında İkinci Türkiye seferine İkinci Lig takımlarından Kuşadasıspor ile anlaştı.

1998 yılında 1. Lig takımlarından Samsunspor'a transfer oldu. İlhan Mansız, 3 sezon Samsunspor'da oynadıktan sonra 2001 yılında Tümer Metin ile beraber Beşiktaş‘a geçti. 2001-2002 sezonunda başarılı performansını sürdürdü ve attığı 21 golle Galatasaray‘dan Arif Erdem‘le birlikte gol krallığını paylaştı. 2002 yılında Türkiye'nin 3. Olduğu Dünya Kupası sonrası uzun süren sakatlıklar nedeni ile 2002/2003 sezonunda uzun süre Beşiktaş‘ta kadroya giremedi. Ancak sezon ilerledikçe düzeldi ve lig şampiyonluğunda büyük rol aldı. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol attı.

İlhan Mansız, 2004 yılında Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. Sakatlıklar ve uyum sağlayamama nedeni ile aynı yıl 30 Kasım 2004 tarihinde Almanya takımlarından ekibi Hertha Berlin ile anlaşıp Almanya'ya geri döndü. 2005-2006 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücünde oynadığı 9 maçta 4 gol attı.

İlhan Mansız, futbol hayatının son golünü Ankaragücü formasıyla 30 Ekim 2005 tarihinde oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş'a attı.

2006 yılının Şubat ayında Almanya'da bir trafik kazası geçirdi ve futbolu bıraktığını söyledi. Ancak tedavisine antrenmanlarına devam etti. İlhan Mansız, 2009 Ekiminin sonunda futbolu bıraktı.

İlhan Mansız, 38 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi, bu maçlarda 7 gol attı. 3. olduğumuz 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üç gol attı.

2007 yılında “Doktorlar” dizisinde Ömer Güven karakterini canlandırdı. Dr. Zeynep karakterini canlandıran Gamze Topuz ve diğer oyuncular olan Kutsi, Yasemin Ergene, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Melike Güner ile birlikte rol almıştır.

2009 yılında “Çıngıraklı Top” sinema filminde Yunan Teknik Direktör rolünü oynamıştır.

2007 yılında sunuculuğunu Behzat Uygur ve Gamze Özçelik‘in yaptığı ve jüri koltuğunda Olcayto Ahmet Tuğsuz, Ayşe Arman, Sema Çelebi, Alinur Velidedeoğlu ve Hande Ataizi olan İkinci sezon “Buzda Dans” adlı buz pateni yarışmasına katıldı. İlhan Mansız; Yasemin Hadivent, Magic Necmi, Merve Büyüksaraç, Hülya Yiğitalp, Ece Gürsel, Paşhan Yılmazel, Hasan Yılmaz, Atilla Taş, Umut Akyürek, Zeynep Mansur, Melih Gümüşbıçak ile yarıştı ve sonunda birinci oldu.

İlhan Mansız'ın televizyonculuk hayatı daha sonra 2008 yılında ATV'de yayınlanan Para Taksi bilgi yarışması programıyla devam etti.

Almanca, İngilizce, İtalyanca bilen İlhan Mansız, 2003 yılında Nina Ritter ile evlendi. Çift, 2004 yılında boşandı. Aimee Mansız (d.2004) adında bir çocukları vardır.

Altyapı Kariyeri

Lenzfried

Kempten

Augsburg

Profesyonel Futbol Kariyeri

1994-1995 – FC Köln

1995-1996 – Gençlerbirliği

1996-1997 – Münih Türkgücü

1997-1998 – Kuşadasıspor

1998-2001 – Samsunspor

2001-2004 – Beşiktaş

2004-2004 – Vissel Kobe

2004-2005 – Hertha Berlin

2005-2006 – Ankaragücü

Millî Takım Kariyeri

2001-2003 – Türkiye

Filmleri ve Dizileri

2009 – Çıngıraklı Top (Yunan Teknik Direktör) (Sinema Filmi)

2009 – Cadde Hikayeleri (Sinema Filmi)

2008 – Dalgakıran (Fırtına) (TV Dizisi)

2006 – Kızlar Yurdu (Tolga) (TV Dizisi)

2006 – 2008 – Doktorlar (Ömer) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Kendisi) (TV Dizisi)