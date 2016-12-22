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İlker İnanoğlu, paylaşımıyla takipçilerini korkuttu

İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.
13:3822 Aralık 2016
Magazin
İlker İnanoğlu, paylaşımıyla takipçilerini korkuttu
İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Geride bıraktığımız ay bir alışveriş merkezinde gazeteciler tarafından görüntülenen ve onların sorularına yanıt veren İlker İnanoğlu, dizi oyunculuğunu bıraktığını ve bundan sonra yapımcı kimliğini öne çıkarmak istediğini söylemişti. Sinema filmlerine de sıcak baktığını söyleyen İnanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Sağ gözünde ciddi bir morluk görünen İlker İnanoğlu, bu kareyi “Birinci raundda gözu patlattık BLACK EYED PEAS” notuyla paylaştı. İnanoğlu bu görüntüsünün gerçek mi yoksa bir film makyajı mı olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

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