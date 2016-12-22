‘İnsanlar bizimle aynı düşünmek zorunda değil’

Sosyal medya hesabında paylaştığı iddialı fotoğraflarıyla hem çok sayıda beğeni hem de eleştiri alan Nesrin Cavadzade, önceki gün bu konuya dair Sözcü'ye konuştu.

Sosyal medya hesabında paylaştığı iddialı fotoğraflarıyla hem çok sayıda beğeni hem de eleştiri alan Nesrin Cavadzade, önceki gün bu konuya dair Sözcü'ye konuştu.

Bir AVM’de objektiflere takılan seksi oyuncu, “Eleştirilere ne diyorsunuz? Özellikle erkek hayranlarınız bazen abartılı eleştiri içeren yorumlar yazıyor. Bu sizi rahatsız ediyor mu?” sorusuna içtenlikle cevap verdi.

“ELEŞTİRİ ÇOK KIYMETLİDİR”

Ödüllü oyuncu, eleştirileri önemsediğini belirtip ekledi: “Benim için eleştiri de sevgi gösterisi kadar kıymetlidir. İnsanlar tabii ki bizimle aynı fikirde olmak zorunda değil. Eleştirilmek sanatla uğraşan herkesin başına gelen bir durum… ” Cavadzade’nin bu olgun yaklaşımı birçok sanatçıya ve eleştiride sınır tanımayan hatta küfreden takipçilere ders olacak nitelikteydi.