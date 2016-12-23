İrem Derici iğne ipliğe döndü

İğne ipliğe dönen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını korkuttu.

Lider Şahin ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, bir yandan yoğun iş temposu içinde koştururken bir yandan da kendisini spora verdi. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren Derici, yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Son derece zayıfladığı belli olan İrem Derici, halter kaldırırken çekilmiş karesini “Hocam abartmasak mı?” notuyla paylaştı. Derici, paylaştığı fotoğraf özellikle kilosu ve yeni görüntüsü yönünden çok fazla eleştiri alınca çözümü paylaşımını yoruma kapatmakta buldu.