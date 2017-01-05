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İrem Derici ve Lider Şahin yerçekimini yendi

Yaşadıkları aşkla magazin dünyasının yakın takibinde olan İrem Derici ve Lider Şahin çiftinin keyfi yerinde.
07:345 Ocak 2017
Magazin
İrem Derici ve Lider Şahin yerçekimini yendi
Yaşadıkları aşkla magazin dünyasının yakın takibinde olan İrem Derici ve Lider Şahin çiftinin keyfi yerinde.

Gerek iş hayatlarında ve gerekse aşk hayatlarında mutlu bir seneyi geride bırakan İrem Derici ve Lider Şahin, yeni başlayan yılla birlikte aşklarını daha da büyük yaşamaya başladı. Her iki taraf da sosyal medya hesaplarından birbirlerini ne kadar sevdiklerine dair paylaşımlarda bulunurken, zaman zaman İrem Derici’nin yaptığı gibi komik paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyorlar. İkili havaya zıpladıkları sırada çekilmiş bir kareyi ‘Yerçekimine karşı’ notuyla paylaştı. Karede Lider Şahin’in mutluluğu objektiflere böyle yansımış.

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