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İrem Derici’den “Kilo al” diyenlere sert uyarı!

Son 1 yılda verdiği kilolarla dikkat çeken İrem Derici, kilo haberlerinden gına geldiğini açıkladı.
12:4428 Aralık 2016
Magazin
İrem Derici’den “Kilo al” diyenlere sert uyarı!
Son 1 yılda verdiği kilolarla dikkat çeken İrem Derici, kilo haberlerinden gına geldiğini açıkladı.

Hadise’den sonra İrem Derici de kilosu hakkında çıkan haberlere isyan etti! Lider Şahin ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, yoğun iş temposu içinde koştururken, bir yandan da sporu elden bırakmıyor.

derici

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren Derici, 50 kiloya kadar düştü. Spor yaparken çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Derici’ye takipçileri, ”Artık kilo verme” yorumu yapıyor.

Kilo al diyenler çoğalınca ünlü sanatçı çareyi tehditte buldu. Twitter hesabından kilo al diyen ilk kişiyi Osmanlı tokadına boğacağını açıklayan Derici’ye ilk yanıt Sinan Akçıl’dan geldi.

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Son güncelleme: 14:5828.12.2016
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