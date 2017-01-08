Irina Shayk, Vogue Brezilya Ocak sayısında!

Victoria's Secret defilesinde hamile olduğu ortaya çıkan Irina Shay, 2017'nin ilk kapak pozunu Vogue için verdi.

Victoria's Secret defilesinde hamile olduğu ortaya çıkan Irina Shay, 2017'nin ilk kapak pozunu Vogue için verdi.

Bir süredir birlikte olduğu aktör Bradley Cooper’dan bebek bekleyen Rus model Irina Shayk, dünyaca ünlü moda dergisi Vogue Brazilya’nın Ocak sayısı kapak mankeni oldu.

Geçtiğimiz yılın son aylarında çıktığı Victoria’s Secret defilesinde hamile olduğu ortaya çıkan Shayk, dergi için birbirinden iddialı pozlar verdi.

Bu yıl birçok firmayla çalışma fırsarı olan ünlü model için 2016 iyi bir yıl oldu. Sosyal medya hesabından 2016’dan seçilmiş fotoğraflar paylaşan Shayk, hiç şüphesiz 2017’nin en güzel annelerinden biri olacak.