Irina Shayk’tan şoke eden Donald Trump paylaşımı…

Victoria's Secret'ın seksi meleği Irina Shayk, tuvaletten yaptığı paylaşımla ABD Başkanı Donald Trump'ı ti'ye aldı.

Rus model Irina Shayk, dün akşam yaptığı paylaşımıyla çok konuşulacak! Anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü model, ABD’nin başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın fotoğrafının basıldığı tuvalet kağıdını, sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra da bir miktar kopardığı tuvalet kağıdını cüzdanına koyarken çektiği fotoğrafı “üzgünüm bu tuvalet kağıdını çalıyorum” notunu düşerek paylaştı.

Dünyaca ünlü isimlerden Lady Gaga, Miley Cyrus gibi şarkıcılar da Trump’a karşı Hillary Clinton’ı desteklemiş, Clinton’ın seçim kampanyaları için çalışmalar sürdürmüştü. Hatta Gaga, başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasından sonra, kendisini Trump Towers’ın önüne zincirle bağlayarak eylem yapmıştı.

İLGİLİ HABER Lady Gaga ağlayarak gittiği Trump'ın kapısında eylem yaptı

Ünlü model Emily Ratajkowski de, cinsiyetçi söylemleri olan Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasından sonra çıplak fotoğraf paylaşarak, ‘benim vücudum, benin kararım’ demişti.