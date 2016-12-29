Işın Karaca evlendi, nikâh şahidi Demet Akalın düğüne katılamadı

Dün akşam evlenen Işın Karaca'nın düğününe nikâh şahidi olacak Demet Akalın katılamadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akalın, kızı Hira'nın hastalanması üzerine gidemediğini belirtti.

Işın Karaca ve çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş çiftinin düğününde dün akşam gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı törene, yakın dostu Demet Akalın’ın katılmaması dikkat çekti.

İkilinin düğününde Necati Ateş, Selçuk Yöntem, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Yıldız Asyalı, Metin Uca gibi ünlü isimler yer aldı. Evlilik töreninde Karaca’nın annesi Şeniz Büyükkaraca, kardeşleri Serdar ve Akın Büyükkaraca, ilk eşi Soner Kıvanç’la evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci eşi Sedat Doğan’la evliliğinden olan kızı Mia Doğan da katıldı.

NİKÂH ŞAHİDİ OLACAK DEMET AKALIN KATILAMADI

Nikâh şahitlerinden biri olması planlanan Demet Akalın törene katılmayınca, şahitliği Necati Ateş, Cansu Kurtçu, Nusret Kaan Tuğhan, Selçuk Yöntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz üstlendi.

Kızı Hira’nın hasta olması sebebiyle nikâh şahitliğinden vazgeçen ve yerini Cansu Kurtçu’ya devreden Demet Akalın, düğünden görüntü paylaşarak; “Çok mutlu olun bitanenizle… Hatta yeni bitaneler yapın… Gülümseyin hep, hasta olup düğüne gelemeyenlere de gülümseyin be” notunu düştü.