Işın Karaca kına yaktı

Tuğrul Odabaşı ve Işın Karaca 2017'e evli bir çift olarak girmeden önce kına gecesinde eğlendi.

Tuğrul Odabaşı ve Işın Karaca 2017'e evli bir çift olarak girmeden önce kına gecesinde eğlendi.

28 Aralık’ta dünya evine girmeye hazırlanan çift, geride bıraktığımız akşam kına gecesi yaptı. Yakın dostlarının kendisini yalnız bırakmadığı bu özel gecede Işın Karaca bol bol eğlendi ve bu keyifli geceden en özel kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın’ın sayesinde düğün yapmaya karar veren Işın Karaca bu kararı sonrası son derece hızlı bir şekilde organize ettiği kına gecesinde gayet mutlu görünüyordu.

Gecenin sürprizi ise Tuğrul Odabaşı’nın kına gecesini basması oldu. Karaca, o anda çekilmiş bir kareyi “Kocacık kına basarsa, seni seviyorum aşk” notuyla paylaştı.