Işın Karaca, kızı Mia’nın yeni köpeğiyle çektiği videosunu paylaştı

Işın Karaca, kızı Mia için aldığı sevimli köpeğin görüntülerini paylaşırken, gelebilecek tepkilere de önlem aldı: "Bizim kadar hayvan seven ve sokaktaki hayvanlara sahip çıkan bir aile yok. Haliyle ırk köpek beslemeyi seviyoruz"

Işın Karaca, kızı Mia için aldığı sevimli köpeğin görüntülerini paylaşırken, gelebilecek tepkilere de önlem aldı: "Bizim kadar hayvan seven ve sokaktaki hayvanlara sahip çıkan bir aile yok. Haliyle ırk köpek beslemeyi seviyoruz"

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde Tuğrul Odabaş’la evlenen Işın Karaca, kızı Mia’nın üzerine titriyor. Onunla ilgili paylaşımları sosyal medya hesabında da büyük yer tutan Karaca’nın son paylaşımı yine kızıyla ilgili oldu. Kızı Mia’ya bir yavru köpek alan Işın Karaca o anların videosunu paylaştı ve bu paylaşımı yaparken de hayvanseverlerin tepkilerini çekmemek adına uyarıda bulundu.

İşte Işın Karaca’nın “Aldığımız en güzel düğün hediyesi Hüseyin’im teşekkür ederiz… Mia tam 1 yıldır bu miniği bekliyordu… Şimdiden laf çakmak isteyenlere not! Bizim kadar hayvan seven ve sokaktaki hayvanlara sahip çıkan bir aile yok! Haliyle evet ırk köpek beslemeyi seviyoruz!” notuyla paylaştığı o video…