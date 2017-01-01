İstanbul’da 2017’nin ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısına ünlülerden tepki yağdı

2017'nin ilk saatlerinde bir eğlence mekanında meydana gelen terör saldırısını, ünlü isimler sert bir şekilde kınadı.

Yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübünde meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti. Herkesin yeni yıldan umutları vardı ancak bu saldırı tıpkı 2016 yılında yaşanan saldırılarda olduğu gibi pek çok eve ölüm acısını yaşattı. 2017’ye büyük umutlarla giren ünlü isimler de bu terör saldırısına sert tepki gösterdi ve hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu saldırıyı kınadı.

Berkay Şahin

Olanlar inanılır gibi değil… Şaşkınlık, çaresizlik, umutsuzluk, acı… Hepsi karışmış bir şekilde yılın ilk gününe uyandık! Hatırlıyorum yeni yılın ilk günü yeni yılın ilk bebeği haberi, büyük ikramiye şuraya çıktı falan filan yani hep güzel haberler olurdu! Şimdi ülkemize dadanmış bu kahpeler suçsuz, günahsız insanlara savunmasız insanlara dil, din, ırk, yaş, kadın, erkek farketmeksiniz arkadan saldırıyorlar! Canlara kıyıyorlar! Onca eve ateş düşürüyorlar! Vah ki ne vah yazık ki ne yazık… Kendi kanlarınızda can çekişerek geberin şerefsizler! Bugün değil ama sonunda alayınızın leşini sereceğiz Allah’ın izni ile… Siz namussuz, aşağılık, vicdansız, dinsiz, yolsuz p.çlersiniz… Hak ettiğiniz son yakındır

Oktay Kaynarca

Bu karanlık kadar karanlıklarla sizi doğurup büyütüp, bu dünyayı karartmaya çalışanlar, şimdi gidin çocuklarınızın yüzüne bakın ve deyin ki “Biz dün gece gözümüzü kırpmadan Allah adına Allah’ın kullarını hiçbir suçları yokken katlettik ki cennete gidebilelim, dünyayı cehenneme çeviriyoruz ki bize cennet bahşedilsin.” Ama unutmayın Allah’ın adaleti bu dünyada yaşattıklarınızı size bu dünyada yaşatmak üzeredir. Sonsuza kadar karanlıklarda kalın ve gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz, yedi ceddiniz… Şerefsiz, korkak, cahil, pis, çirkin, iğrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz… Savaşın bile bir şerefi namusu vardır ama siz namustan, dinden, kitaptan, imandan bile habersiz büyütülmüş zavallılarsınız. Canımızı yakıyorsunuz, birlik oldunuz dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz ama acılarımız bizi daha da bir arada tutacak ve acımız bizi daha da güçlendirecek, hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz.. Milletimizin başı sağolsun….

İbrahim Tatlıses

Acının karşısında birlik olalım, omuz omuza, dimdik duralım… Hayatını kaybedenlere ALLAH’tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm ulusumuza sabır diliyorum. Başımız sağolsun!

Acun Ilıcalı

Masum insanlara yapılan terör saldırısını nefretle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim‬.

Mustafa Ceceli

Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim.

Seda Sayan

Her defasında “YETER” diyoruz ama yetmiyor.Terörün Allah belasını versin!

Nurgül Yeşilçay

Hepimiz, sevdiklerimize sıkı sıkı sarılalım, söyleyemediğimiz sevgi sözcüklerini söyleyelim, savaşın ortasında, yarınımız belli değil.

Murat Dalkılıç

Uyuyamıyorum sinirden, “Oh olsun” diyenler, vah vah vah ki ne vah!

Cem Yılmaz

Yazıklar olsun

Gani Müjde

Birliğimizi bozmadan, kimseyi yargılamadan, ötekileştirmeden, yaşamına, inancına karışmadan yaşarsak, terör provokasyon yapacak zemin bulamaz. Yıllardır barış içinde kutladığımız bu geceyi diline dolayan ve bu iklimi yaratan herkes bu alçakça terör saldırısından sorumludur.

Yıldız Tilbe

Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun

Kenan Sofuoğlu

Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söylenecek bir şeyin kalmadığı bir an ülkemizin başı sağolsun.

Stelyo Pipis

İnsanlık ölmüş başımız sağolsun .

Demet Akalın

En az 35 ölü, yazık bize

Kendi

Ne yaparsanız yapın, bölemeyeceksiniz, yıldıramayacaksınız…

İbrahim Büyükak

Hepimizin başı sağolsun

Çağla Şıkel

Allahım nasıl olur!

Gül Gölge Saygı

Ne yazalım şimdi

Esra Erol

Son dakika korkusu ile başladık