İstanbullu Gelin ile yeniden ekranda!

Sinema filmi projelerine odaklanan Özcan Deniz, uzun bir aradan sonra bir diziyle ekrana gelecek. İstanbullu Gelin adlı dizide Deniz'e Aslı Enver eşlik ediyor

Sinema filmi projelerine odaklanan Özcan Deniz, uzun bir aradan sonra bir diziyle ekrana gelecek. İstanbullu Gelin adlı dizide Deniz'e Aslı Enver eşlik ediyor

Star TV'nin, yapımcılığı O3 Medya tarafından üstlenilen yeni dizisi ‘İstanbullu Gelin’in çekimleri önceki gün başladı. Bursa'nın güçlü ve köklü bir ailesinin etrafında gelişen dillere destan bir aşk hikâyesini konu alan ‘İstanbullu Gelin’in başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver bir kafede gerçekleştirilen çekimlerde uyumları ve neşeli tavırları ile dikkat çektiler. İkili çekim aralarında objektiflere gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN ESİNLENİLDİ

Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek Ali Aydın tarafından senaryolaştırılan projenin, yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş birlikte yer alıyor. Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Murat Akpınar, Fatih Koyunoğlu, Dilara Aksüyek ve Nesilhan Yeldan'ın paylaştığı ‘İstanbullu Gelin’ çok yakında Star Tv'de.