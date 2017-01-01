İşte 2017’nin Ebru Gündeş’i

Ebru Gündeş, hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımıyla 200 binin üzerinde görüntüleme aldı.

Geride bıraktığımız Mart ayında Amerika’da gözaltına alınan ve ABD’yi dolandırmak suçuyla 75 yıl hapis istemiyle yargılanan Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş hiç şüphesiz 2016 yılını, pek çok ünlü isme göre çok daha büyük sorunlarla ve dertlerle tamamladı. Bir ara kocasıyla boşanmanın eşiğinden dönen Gündeş, yer aldığı O Ses Türkiye programının jüri üyeliğini bırakırken, uzun bir süre de ortalarda görünmedi.

Gündeş, yaşadığı bunca olaydan sonra sosyal medya hesabından yeni yılla ilgili paylaşımıyla adeta bu yaşadıklarına 2017 yılında bir sünger çekmek istediğini gösterdi. Profesyonel bir fotoğraf çekimi sırasında kayda alınmış bir görüntüsünü hem sosyal medya hesabından hem de resmi sitesinden paylaşan Gündeş’in son derece keyifli halleri dikkat çekerken, şarkıcı bu videoyu “Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar. Her şeyin gönlünüzce olduğu, sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl dilerim” notuyla paylaştı.