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İşte Fi Çi Pi kadrosu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.
09:1621 Aralık 2016
Magazin
İşte Fi Çi Pi kadrosu
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Televizyon dünyası dizilerin süresini kısmayı başaramadığı için farklı alternatiflere yöneldi. Dünya üzerinde sadece internetten yayın yapan kanalların cazibesine kapılan Türk dizi sektörü, şimdilerde farklı bir atak peşinde. Ünlü isimlerden kurulu kadrolarıyla internet dizileri yapmayı planlayan yapımcıların ilk projelerinden biri de, Fi Çi Pi adını taşıyan ve Mehmet Günsür, Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç gibi isimleri bir araya getirecek dizi oldu. Altmış dakika olarak planlanan dizinin tanıtım çekimlerinden bir kareyi Sarıkaya, “Yok böyle kadro, açılın geliyoruz” notuyla paylaştı.

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Son güncelleme: 10:5421.12.2016
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