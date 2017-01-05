İzmir'deki patlama sosyal medyanın gündeminde!

İzmir'de adliyeye bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bayraklı'daki adliyenin hakim savcı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda bir terörist öldürüldü. İlk bilgilere göre adliye yakınlarında yanan bir araç olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor!

İşte İzmir’deki patlamaya tepkiler;

Ayşegül Aldinç : Hay Allah belanızı versin be! Ülkem ölmüş ağlayanı yok! Geçsin, canım #izmir geçmiş olsun.

İsmail Küçükkaya: Durmayacak mı bu hainler? Doymadılar mı kana?

Yavuz Oğhan: Yine terör yine yürekler ağızlarda!

Aykut Erdoğdu: Eyvah… İzmir’de Adliye yakınında patlama haberleri var.

Metin Uca: Geçmiş olsun İzmir geçmiş olsun Türkiye’m. Kim hangi amaçla yaparsa yapsın terör bir insanlık suçudur umarım masum canlar bu kez yanmazlar.

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Fettah Can: #izmir Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Teröre destek olan çanak tutan şerefsizlerin de Allah tez zamanda cezasını versin.

Ziynet Sali: İzmir’im… İnşallah ölen yoktur… Allah hepimizi korusun…

Alişan: İnşallah can kaybı yoktur. Geçmiş olsun

Deniz Akkaya: Güzel ülkem güzel kardeşlerimiz ve ülkemin mavi boncuğu İzmir’e geçmiş olsun diyoruz!!!!

Gani Müjde: İzmir,teröre ve teröriste geçit vermedi.İnşallah can kaybı olmadan atlatılır. Geçmiş olsun tüm İzmir’e.

Gülben Ergen: İzmir’de patlama yapan, acı, huzursuzluk veren katiller cehenemmde yanın!! Yetti ülkenin her tarafının yaşadığı huzursuzluk!! Yetti