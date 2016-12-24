Jodie Marsh’tan en doğal doğum günü pozu

Aykırı tavırlarıyla tanınan İngiliz model Jodie Marsh, yeni yaşını kutlamak için şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu.

Kendi adına yaptığı bir televizyon şovu bulunan İngiliz model Jodie Marsh, aykırı hareketleriyle magazin dergilerine haber olan bir isim. Dövmeleriyle dikkat çeken Marsh, 38. yaş gününü kutlamak için şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu. Sürekli devam ettiği bir spor salonunda çırılçıplak ayna karşısına geçen Marsh, kendisini ağırlıkların arkasında gizleyerek çektiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Üzerinde sadece pembe çorapları bulunan model Cuma akşamı hesabından paylaştığı bu kareye, “Bugün benim doğum günüm ve bu sabah kendime bir doğum günü kıyafeti aldım… Şey aslında bu tam olarak doğru değil, sadece pembe çoraplarımı giydim desem daha doğru olacak…” notunu düştü.