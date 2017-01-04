Kaan, sevgilisi ve sarı montu gecelerde!

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, evliyken birliktelik yaşamaya başladığı Kıvılcım Ural ile aşkına doludizgin devam ediyor. Çift önceki gün yemekteydi. Tangöze'nin geçtiğimiz yıllırdan bu yana her kış giymeye devam ettiği sarı montu yine üzerindeydi.

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, evliyken birliktelik yaşamaya başladığı Kıvılcım Ural ile aşkına doludizgin devam ediyor. Çift önceki gün yemekteydi. Tangöze'nin geçtiğimiz yıllırdan bu yana her kış giymeye devam ettiği sarı montu yine üzerindeydi.

Duman Grubu solisti Kaan Tangöze önceki akşam sevgilisi Kıvılcım Ural'la sık sık yemeğe geldiği Emirgan Sütiş çıkış görüntülendi. El ele restorandan çıkan sevgililer gazetecilerin, “Yeni yılınız nasıl geçti, günleriniz nasıl geçiyor?” sorularını gülümseyerek yanıtsız bıraktı.

O MONT YİNE ÜZERİNDEYDİ

Ayrıldığı eşi Seçkin Piriler'in “Haftada üç gün görüşüyoruz, Kaan oğlumuzu görüyor” sözleri için de herhangi bir yorum yapmayan Kaan Tangöze sevgilisi Kıvılvım Ural'ı aracının kapısına kadar götürüp direksiyona yöneldi. Sessiz aşıklardan solist Tangöze ise uzun süredir giydiği kahverengi montuyla boy gösterdi.