Kar, her ne kadar işe gitmek zorunda kalan İstanbullular için bir felaket olmuş olsa da böylesi bir günden sosyal medyaya yansıyan renkli manzaraların sayısı da bir hayli fazla. Ünlü isimler, kar yağışının tadını çıkarmak üzere evlerinden çıktı ve hesaplarından paylaşmak için bol bol fotoğraf çekti. İşte o isimlerin paylaşımları:
Levent Üzümcü
Selamlar
Ajda Pekkan
Ahu Yağtu
Merve Boluğur
Kar yağmış, oh mis
Ebru Şancı Öztürk
Çocuklar gibi şen ve mutlu bir kocam var kar yağınca
Demet Kutluay
Çocuk olmak masum,temiz, pırıl pırıl
Emre Altuğ
Karda eğlence, Baba oğul
Hacı Sabancı
Arzu Sabancı
Kar, sebepsiz bir mutluluk
Ece Erken
Mis gibi hava, bizimki karla ilk kez buluştu
Murat Aşık
Kar keyfi de mi yapmayalım?
Biricik Suden
Kutup ayısı ile yürüyüşteyiz
Sedef Çalarkan
Şahan Gökbakar
Karda romantik dakikalar