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‘Kar yağmış, oh mis’

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarına yansıyan birbirinden güzel kar manzaraları.
14:567 Ocak 2017
Magazin
‘Kar yağmış, oh mis’
Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarına yansıyan birbirinden güzel kar manzaraları.

Kar, her ne kadar işe gitmek zorunda kalan İstanbullular için bir felaket olmuş olsa da böylesi bir günden sosyal medyaya yansıyan renkli manzaraların sayısı da bir hayli fazla. Ünlü isimler, kar yağışının tadını çıkarmak üzere evlerinden çıktı ve hesaplarından paylaşmak için bol bol fotoğraf çekti. İşte o isimlerin paylaşımları:

Levent Üzümcü
Selamlar

levent-uzumcu-icAjda Pekkan

ajda-pekkanAhu Yağtu

ahu-yagtu
Merve Boluğur

Kar yağmış, oh mis

merve-bolugur
Ebru Şancı Öztürk

Çocuklar gibi şen ve mutlu bir kocam var kar yağınca

ebru-sanci-ozturk
Demet Kutluay

Çocuk olmak masum,temiz, pırıl pırıl

demet-kutluay

Emre Altuğ

Karda eğlence, Baba oğul

emre-altug
Hacı Sabancı

haciArzu Sabancı

Kar, sebepsiz bir mutluluk

arzu-sabanci

Ece Erken

Mis gibi hava, bizimki karla ilk kez buluştu

ece-erken

Murat Aşık

Kar keyfi de mi yapmayalım?

murat-asik

Biricik Suden

Kutup ayısı ile yürüyüşteyiz

biricik-suden

Sedef Çalarkan

sedef-calarkan

Şahan Gökbakar

Karda romantik dakikalar

sahan-ic
Son güncelleme: 15:5907.01.2017
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