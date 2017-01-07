Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarına yansıyan birbirinden güzel kar manzaraları.

Kar, her ne kadar işe gitmek zorunda kalan İstanbullular için bir felaket olmuş olsa da böylesi bir günden sosyal medyaya yansıyan renkli manzaraların sayısı da bir hayli fazla. Ünlü isimler, kar yağışının tadını çıkarmak üzere evlerinden çıktı ve hesaplarından paylaşmak için bol bol fotoğraf çekti. İşte o isimlerin paylaşımları:

Levent Üzümcü

Selamlar

Ajda Pekkan

Ahu Yağtu



Merve Boluğur

Kar yağmış, oh mis



Ebru Şancı Öztürk

Çocuklar gibi şen ve mutlu bir kocam var kar yağınca



Demet Kutluay

Çocuk olmak masum,temiz, pırıl pırıl

Emre Altuğ

Karda eğlence, Baba oğul



Hacı Sabancı

Arzu Sabancı

Kar, sebepsiz bir mutluluk

Ece Erken

Mis gibi hava, bizimki karla ilk kez buluştu

Murat Aşık

Kar keyfi de mi yapmayalım?

Biricik Suden

Kutup ayısı ile yürüyüşteyiz

Sedef Çalarkan

Şahan Gökbakar

Karda romantik dakikalar