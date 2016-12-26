Kara Sevda 50. bölüm 2. fragmanı izle: Emir’den korkunç tehdit!

Kara Sevda 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kara Sevda yeni bölümde Emir, Nihan'a hayatının şokunu yaşatıyor.

Star TV’nin gerilim dozu yüksek dizisi Kara Sevda’nın 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kara Sevda yeni bölümde Emir, bebek arabası ile uçurumun kenarına gidiyor. Nihan bebek arabasını ve Emir’i o şekilde görünce neye uğradığını şaşırıyor.

Emir, Deniz’in Kemal’in kızı olduğunu itiraf edeceğini öne sürerek Nihan’a hayatının şokunu yaşatıyor. Bebek arabasını uçurumdan atmakla tehdit eden Emir “Tek bir yalan söylersen elimi çekerim.” dedikten sonra korkunç olayı gerçekleştiriyor. Deniz, bebek arabasının içerisinde mi yoksa Emir blöf mü yapıyor?

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Kara Sevda 50. bölümü ile 28 Aralık Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında…