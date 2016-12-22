Kara Sevda 50. bölüm fragmanı izle: Emir’den Nihan’a tehdit

Kara Sevda 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Sevda yeni bölümde Emir, Nihan'ı yine Deniz üzerinden tehdit ediyor.

Star TV’nin çarşamba günleri yayınlanan ve esrarengiz olayların bir an eksik olmadığı dizisi Kara Sevda’nın 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Sevda yeni bölümde Emir, Deniz üzerinden Nihan’ı tehdit etmeye devam ediyor. Kemal’in Deniz konusundaki şüpheleri ise gitgide artıyor.

Kara Sevda 50. bölümü ile 28 Aralık Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında…

KARA SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kemal, Nihan'a olan aşkında sınır tanımıyor

Kemal'in yönetim kuruluna kendini takdim ettiği sırada, Emir'in Kemal ile Nihan'ın bakışmalarını yakalaması, ağır yenilgisine, beynini yakan şüpheyi ekler. Kemal ile Nihan arasında yeniden bir bağ kurulup kurulmadığını mutlaka ortaya çıkarmalıdır. Emir'in Asu'nun ihanetiyle yüzleşmesi de tam bu sarsıntının üstüne olur. İki kardeş kılıçlarını çektiğinde, bu restleşmenin sonucu beklenmedik şekilde neticelenir.

Kemal, Emir'e tattırdığı mağlubiyetin etkisini izlerken, Nihan'la baş başa kalma fırsatını elleriyle yaratır. Sadece Emir'e savaşında değil, Nihan'a aşkında da sınır tanımaz. Nihan ise Kemal'in Asu'yla resmen evlenmiş olmasının sonuçlarını merak etmektedir. Kemal'in bu evliliğin geleceğiyle ilgili son bir hamlesi daha vardır.

Kemal ile Asu’nun evlilik haberini açıkladığı aile yemeğinde, Asu'nun kimliği basına sızar. Bu bilgi, Soydere ailesi üstünde deprem etkisi yaratır. Asu'nun yıkılışı, bir devrin sonu olurken; yepyeni bir karanlık çağın habercisidir.

Emir, hem Kemal ile Nihan arasındaki bağdan emin olmak, hem de Kemal'in kendisine kurduğu tuzakları yok etmek için harekete geçer. Tufan'ın bulacağı küçücük bir delil, Emir'in elinde çok büyük bir koza dönüşür.

Kemal'in yarattığı sarsıntılar, Emir ve Asu cephesinde derin çatlaklar yaratır. Nihan ile Kemal bu çatlakların izini sürdüğünde Ozan'ın cinayetine uzanan net bir hat bulur. Öte yandan Zeynep, Emir ile birlikteliğini gizlemek için elinden geleni yapsa da, Soydere ailesini bekleyen kaçınılmaz son hiç beklenmedik bir anda yaşanacaktır.

Kemal ile Nihan, Ozan'ın cinayetinde adım adım gerçeğe ilerlerken, Emir'in gölgesi de üstlerindedir. Kemal'in hayatını baştan sona değiştirece gerçek ise kendisine söylenen bir yalanda gizlidir.