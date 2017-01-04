Kara Sevda 51. bölüm fragmanı izle: Kemal sırrı öğrendi

Kara Sevda 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Sevda yeni bölümde Kemal, Deniz'in kendi kızı olduğunu öğreniyor.

Star TV’nin ve ekranların eb etkileyici dizlerinden biri olan Kara Sevda’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Sevda yeni bölümde Deniz’in kendi kızı olduğunu öğrenen Kemal bunu Nihan’a söyleyince güzel kadın şaşırıp kalıyor. Bakalım Nihan bu olaydan sonra ne yapacak? Emir nasıl bir plan uygulayacak?

Kara Sevda 51. bölümü ile 11 Ocak Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında…

KARA SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kemal, daha önce karşısına Deniz'in doktoru olarak çıkan kişinin gerçek bir doktor olmadığını anladıktan sonra araştırmasını derinleştirir. Nihan ve Emir'in kendisinden Deniz'le ilgili bir gerçeği saklama ihtimali, Kemal'in aklına tekrar peşinden gideceği o inancı düşürür. “Deniz benim kızım olabilir mi?”

Nihan, Emir'e niye Kemal'le birlikte olduğunu açıklamaya çalışırken, Deniz, ateşlenir ve Vildan tarafından hastaneye götürülür. Bu küçücük hastalık bile, Emir’in haddinden fazla endişelenmesine sebep olur. Nihan, Emir'in Deniz'e karşı artan boğucu ilgisi ile dehşete kapılır. Emir ve Deniz arasındaki bağlar tahmininin ötesinde bir hızla gelişmektedir. Bu durum Nihan'ı en büyük kararlarından birini almaya itecektir. Ama bu karar, Emir'in dikkatinden kaçmaz ve Nihan'ı tahmininden büyük bir felaketin içine atar.

Zeynep, Emir ilişkisinin ortaya çıkması Soydere ailesini temelden sarsar. Zeynep artık parasız, çaresiz ve yapayalnızdır. Zeynep'e en zor gününde el uzatan Emir olur. Hem de Zeynep'in çok uzun zamandır beklediği, hayal ettiği bir hediyeyle birlikte…

Emir, Kemal'in şirketteki hesap hareketleri üzerinden neyi araştırdığının, hangi sorunun peşine düştüğünün farkına varır. Kemal, giderek Deniz'in sırrına yaklaşmaktadır. Kemal, yüreğindeki bilmeceyi çözecek cevabın kapısını açmak üzereyken,

Emir sonucunun çok ağır olacağını bildiği bir karar alır.