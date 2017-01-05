Kara Sevda’da küslük

‘Kara Sevda’ dizisinde iki tutkulu aşığı canlandıran Burak Özçivit ile Neslihan Atagül’ün gerçek hayatta aralarının bozuk olduğu iddia edildi.

‘Kara Sevda’ dizisinde iki tutkulu aşığı canlandıran Burak Özçivit ile Neslihan Atagül’ün gerçek hayatta aralarının bozuk olduğu iddia edildi.

Özçivit, Kadir Doğulu ile yaşamını birleştiren Neslihan Atagül'ün düğününe katılmamıştı. Atagül de Özçivit'in sevgilisi Fahriye Evcen ile aldığı evlilik kararını tebrik dahi etmeyerek adeta misilleme yaptı.

SELAM VERMiYORLAR

Atagül ve Özçivit'in sette aralarının buz gibi olduğu, birbirlerine selam dahi vermedikleri, sadece rollerini canlandırıp, daha sonra kendilerine ayrılan alanlara çekildikleri ortaya çıktı. İki oyuncunun fazla zaman geçirmemek için repliklerini bile ayrı ortamlarda çalıştığı söyleniyor.

GERiLiM YENi DEĞiL

İkilinin arasındaki gerilim geçmişe dayanıyor. Burak Özçivit rolü gereği öpüştüğü Neslihan Atagül için, “Kadir arkadaşım. Bizde yanlış olmaz” deyince Atagül'ün şu anda eşi olan Kadir Doğulu, “Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli” diyerek tepki göstermişti.