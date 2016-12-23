Kara Sevda’nın fenomen bebeği

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kara Sevda dizisinin bebek oyuncusu, sosyal medya hesabı üzerinden 100 binlere ulaşıyor.

Dizilerde ya da filmlerde bebeklerin oynatılmasıyla ilgili kararlar alan Oyuncular Sendikası bu kararların setlerde uygulanması konusunda son derece titiz davranıyor. Geride bıraktığımız günlerde dizi setinde bebek olduğu için projeden ayrılma kararı alan Meltem Cumbul’un bu kararı halen çok konuşulurken farklı bir bebek hikayesi de Kara Sevda dizisinde yaşanıyor.



Dizide Deniz bebek olarak izlediğimiz Arven Beren’in ailesi tarafından sosyal medyada açılan hesap, 100 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Setin adeta maskotu olan Arven Beren’in dizideki ünlü isimlerle çekilmiş fotoğrafları da çok sayıda beğeni alıyor. İşte fenomen bebeğin ünlülerin kucağındaki o fotoğraflarından bazıları…