Kayahan’ın satışa çıkarılan VIP aracını Aziz Emre adlı bir hayranı aldı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kuyumculuk yapan Aziz Emre, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın VIP olarak kullandığı aracını satın aldı.

Kayahan Açar’ın çok sevdiği VIP aracı Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde kuyumculuk yapan hayranı Aziz Emre tarafından satın alındı. Kayahan’ın 3 Nisan 2015’te hayatını kaybetmesinin ardından araç, eşi İpek Açar tarafından satılması için bir galeriye bırakılmış o dönem buna Kayahan’ın kızı Beste buna karşı çıkmıştı.

Kayahan’ın bir hayranı olduğunu belirten Aziz Emre, aracın satıldığını duymasının ardından almak için harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Kayahan benim çok sevdiğim sanatçılardan biriydi. Onun şarkılarını dinliyor ve konserlerini takip ediyordum. Ölümünün ardından rahmetlinin de çok severek kullandığı VIP aracının satıldığını duydum.



Bunu almak için hemen harekete geçtim ve aldım. Aracı almam kolay olmadı ama aldım. Çok mutluyum. Araçta hiç değişiklik yapmadım her şeyi sanatçının kullandığı gibi duruyor. Hatta küçük kızı Aslı Gönül’ün babasının fotoğrafının arkasına yazdığı bir yazı var, onu dahi saklıyorum. Bir hayranı olarak onun kullandığı aracı aldığım için çok mutluyum” DHA