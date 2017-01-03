Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya yılbaşına Fas’ta girdi

Kerem Bürsin ile sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın gizemli seyahatini Faslı fotoğrafçı ortaya çıkardı.

Kerem Bürsin ile sevgilisi Serenay Sarıkaya, 30 Ocak’ta, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerle karşılaşmıştı. Bürsin, muhabirlerin “Yolculuk nereye?” sorusuna “Yılbaşını bugüne kadar hiç görmediğimiz bir ülkede karşılayacağız. Ama yerini söylemem” cevabını vermişti. Sarıkaya ise “Avrupa turu yapacağız” demişti. Ünlü çift, Fas-Marakeş'te ortaya çıktı.

FASLI FOTOĞRAFÇIYA YAKALANDILAR

Sevgililer Marakeş'in dünyaca ünlü gece kulübü ‘Comptoir Darna'da eğlenirken fotoğrafçı Azzeddine Maizi tarafından görüntülendi. Azzeddine Maizi, Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın bu karelerini sosyal medyada paylaştı. Çift dansözlü şovlarıyla meşhur kulüpte dans etti, göbek attı. Ayrıca kendilerini tanıyan hayranları ile ayaküstü sohbet de ettiler.