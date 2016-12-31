Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kerem Bürsin’den evlilik açıklaması

Serenay Sarıkaya ile gözlerden uzak birlikteliklerini devam ettiren Kerem Bursin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Bürsin, "Böyle iyiyiz. Evlilik konularına girmeyelim" dedi.
Emre ÇEVİK
00:2331 Aralık 2016
Magazin
Kerem Bürsin’den evlilik açıklaması
Serenay Sarıkaya ile gözlerden uzak birlikteliklerini devam ettiren Kerem Bursin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Bürsin, "Böyle iyiyiz. Evlilik konularına girmeyelim" dedi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Yakında ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Bürsin, mağazaları turladı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Yılbaşı gecesini arkadaşlarıyla birlikte geçireceğini belirten oyuncu, “Son günlerde ülke olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Her şey daha iyi olsun istiyoruz. Umarım yeni yıl ülkemize güzellikler getirir” temennisinde bulundu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

“HALİMİZDEN MEMNUNUZ”

Bürsin, yeni dizisinin çekimlerinin de çok yoğun sürdüğünü belirtti. “Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Setten önce sabah 05.30’da kalkıp spora gidiyorum. Boks salonunda çekimleri yapıyoruz” diyen Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile sürpriz evlilik ihtimalini soran gazetecilere net yanıt verdi: “Öyle bir şey yok. Biz şu an halimizden gayet memnunuz. Çok çok güzel gidiyor. Evlilik konularına hiç girmeyelim”…

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SÖZCU

FOTO: SÖZCU

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar