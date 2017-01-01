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Kerimcan Durmaz, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısına tepkisini gösterdi

Kerimcan Durmaz, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.
14:171 Ocak 2017
Magazin
Kerimcan Durmaz, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısına tepkisini gösterdi
Kerimcan Durmaz, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

Samsun’da sahne aldığı bir mekanda uğradığı saldırı sonrasında bir süre sosyal medyadan ve çalışma ortamından uzak kalan Kerimcan Durmaz, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısına kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan saldırıyı kınayan Durmaz, “Ülkemizin başı sağolsun. Vefat edenlerin ailelerine canı gönülden baş sağlığı, yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok üzgünüm, çok güzel bir yıla merhaba dedik. Helal olsun!” satırlarıyla Reina’da meydana gelen terör saldırısına tepkisini gösterdi.

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Son güncelleme: 14:2501.01.2017
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