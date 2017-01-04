Kibariye ve Serdar Ortaç’ın ‘Kıllı’ muhabbeti geceye damga vurdu

Dün akşam FOX TV'de yayınlanmaya başlayan 'En İyi Ben Söylerim'de Kibariye sempatik tavırları ve diyaloglarıyla geceye damga vurdu.

Dün akşam FOX TV'de yayınlanmaya başlayan 'En İyi Ben Söylerim'de Kibariye sempatik tavırları ve diyaloglarıyla geceye damga vurdu.

Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı ve Kibariye ile Serdar Ortaç’ın jüri koltuğunda oturduğu ‘En İyi Ben Söylerim’, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Sunuculuk konusunda son derece başarılı işler ortaya koyan Şıkel, tek başına verdiği sınavı başarıyla geçerken, geceye sempatik tavırları ve diyaloglarıyla Kibariye damga vurdu. Serdar Ortaç’la girdiği ‘Kıllı’ şarkı sohbeti gece boyunca zaman zaman devam etti. ‘Kıllı’nın Romanlarda zor söylenen şarkı anlamına geldiğini söyleyen Kibariye, ayrıca ‘Pişkin, keklik ve yırtık’ gibi kullanımlardan da bahsetti.

SERDAR’IN ZOR GÖREVİ