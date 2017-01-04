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Kim Kardashian 3 ay sonra Instagram’a döndü ve çekirdek ailesinin fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian 3 aydır paylaşım yapmadığı Instagram'a geri döndü. Paylaştığı fotoğrafa ise beğeni ve yorum yağdı.
Burcu ÖZEN
08:214 Ocak 2017
Magazin
Kim Kardashian 3 ay sonra Instagram’a döndü ve çekirdek ailesinin fotoğrafını paylaştı
Kim Kardashian 3 aydır paylaşım yapmadığı Instagram'a geri döndü. Paylaştığı fotoğrafa ise beğeni ve yorum yağdı.

Ekim ayında, Paris’te kaldığı bir otel odasında silahlı en az iki soyguncu tarafından alıkonulan dünyaca ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, fiziksel zarar görmese de, bu olaydan psikolojik olarak çok etkilenmiş ve kendisini hem sosyal medyadan, hem de magazin gündeminden geri çekmişti.

Ancak kara bulutlar West ailesini bununla da bırakmadı… Eşi Kanye West, psikolojik sorunları yüzünden kelepçelenerek hastaneye kaldırıldı. Sonra da ikilinin boşanacağı haberleri çıktı.

‘AİLE’

kim

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez yemeğe çıkan ikilinin görüntüleri basına yansımıştı. Bu görüşmeden sonra da Kim Kardashian, dün akşam Instagram hesabından 3 ay sonra ilk kez fotoğraf paylaştı. Eşi Kanye ve çocuklarıyla poz veren ünlü yıldız fotoğrafa ‘aile’ notu düştü.

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Son güncelleme: 08:2904.01.2017
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