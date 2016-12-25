Kim Kardashian ve Kanye West soygun ve hastaneye yatma sonrası ilk kez görüntülendiler

Üzerinde kara bulutlar gezen West çifti, Kim Kardashian'ın soyulmasının ve Kanye West'in kelepçelenip, hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Bir süredir gündeme boşanma dedikoduları ile gelen magazin dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West aylar sonra bir araya geldi. Bazı kaynaklar tarafında ikilinin bir süre ilişkilerine ara verdiği bilgisi gelse de son günlerde yakınlaşan ikilinin çevresindekiler ara verme haberlerinin de yalan olduğunu söylüyor. Santa Monica'da yedikleri akşam yemeği sonrasında görüntülenen çift kameralara yakalandıklarında tüm detaylar incelendi. Kıyafetler ve aksesuarlarda boşanma haberleri ile ilgili bir ipucu arayan basın mensupları Kardashian'ın nikah yüzüğünü görüntüledi. Son aylarda yaşadıkları olaylar çift için oldukça zorlu olsa da birbirlerine destek oldukları belirtilen ikilinin dostlarının yanındayken samimi ve sıcak görüntüler sergiledikleri de söylentiler arasında yer alıyor.

HIRSIZLIK VE HASTANE OLAYLARINDAN SONRA İLK KEZ…

Kardashian'ın uğradığı silahlı saldırı sonrasında gözlerden uzak kalmaya dikkat eden ikili sosyal medyadan da çekilmişti. Kanye West'in hastaneye kaldırılmasından sonra tekrar gündeme gelen çiftin hala göz önüne çıkmak istemediği belirtiliyor.

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