Kısmetse Olur haftanın finali dün akşam gerçekleşti. Kısmetse Olur son bölümde yarışmaya bir kişi veda ederken bir kişi de eve giriş yaptı.

Kısmetse Olur’da kim elendi? Tanıdık isim gelin adayı oldu

Kısmetse Olur haftanın finali dün akşam gerçekleşti. Kısmetse Olur son bölümde yarışmaya bir kişi veda ederken bir kişi de eve giriş yaptı.

Heyecanla seyredilen ve her pazar finali gerçekleşen Kısmetse Olur’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Kısmetse Olur son bölüm eve bir aday veda etti.

KISMETSE OLUR’DA KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur’da dün akşam gelin ve damat adayları, Turgay ve Aycan’ın gitmesi yönünde oy kullandı. Sürpriz kutudan “Çeki alan evini korur” notu çıktı. Çeki alan kişi Rabia olunca Aycan evde kaldı, Turgay ise eve veda eden isim oldu.

EVE İKİ ADAY GİRİŞ YAPIYOR

Kısmetse Olur eleme gecesinin ardından yarışmaya iki aday birlikte giriş yapıyor. “İşte Benim Stilim” yarışmasından tanıdığımız Tuğçe Ergişi gelin adayı gelirken; Damat adayı olarak gelen isim ise Ünal oluyor.