‘Kimseye bir karış toprak vermeyeceğiz’

Geçtiğimiz gece yoğun kar yağışına rağmen sahnesini iptal etmeyen Berkay, sahne öncesi verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gece yoğun kar yağışına rağmen sahnesini iptal etmeyim Joly Joker’de sahneye çıkan Berkay sahne öncesi yaptığı röportajında şunları söyledi. ‘Ben bu söyleyeceklerimle alakalı daha öncede konuşmuştum. Bir şekilde korkutulup sindirilmeye çalışılıyoruz hiç aklımızdan geçmeyecek bir şekilde, alçakça yapılan saldırılar bunlar. Fakat dik durmaya çalışıyoruz. En doğrusu da bu olması gerekiyor. Bir daha konserlerimi iptal etmeyi düşünmüyorum şarkılarımı söyleyeceğim. Ben bugün burada şarkılarımı söyleyeceğim bugün öğrendim burada yaklaşık 87 kişi çalışıyormuş. Benim bu arkadaşlarım evine çocuklarına ne götürecek? Zaten bunların amacı düzeni bozmak huzursuz etmek ben bunlara istediklerini vermeyeceğim. Evet bugün de Türk bayraklı tişörtler ile ekipçe sahneye çıkıyoruz. İnadına sahnedeyim, vatan bir bayrak bir bunu böyle bilsinler. Kimseye bir karış toprak vermeyiz bu kendi düşüncem. Son nefesimizde bile kimseye bir karış toprak yok vermeyeceğiz. Altını çizerek söylüyorum birlik olmamız lazım herkes bir birini sevsin kenetlensin biz dik duralım ki görsünler Türkün gücünü” dedi.

”ERKEK OLURSA MURAT, KIZ OLURSA ARYA”

Çok şükür doğru bir şekilde eşimle birlikte ayları tamamlamaya çalışıyoruz ben de yardımcı olmaya çalışıyorum çünkü zor bir süreci oluyor psikolojik açıdan. Allah’a şükürler olsun isim düşündük tabi; erkek olursa tabi ki babamın ismi Murat, onun ismini koyacağım, ikinci ismi de düşünüyoruz; kız olursa eşim, Arya ismini çok seviyor Arya olacak ” dedi.