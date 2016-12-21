Kiralık Aşk 66. bölüm 2. fragmanı izle: Ömer ve Defne’nin mutluluk arayışı

Kiralık Aşk 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Ömer ve Defne gitmeyi kafalarına koydular.

Star TV’nin cuma günleri beğeniyle izlenen dizisi Kiralık Aşk’ın 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Ömer ve Defne, mutluluğu bulmak için başka şehre yerleşmeyi düşünüyor. Ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaştıklarında her şeyin yoluna gireceğini düşünen ikili bakalım bunu başarabilecekler mi?

SİNAN KARARSIZ

Seda’ya körkütük aşık olan Sinan, evlilik teklifi konusunda bir hayli kararsız. Koriş, Sinan’ın evlilik teklifi etmesine destek verirken Neriman ise buna karşı çıkıyor.

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Kiralık Aşk 66. bölümü ile 23 Aralık Cuma günü Star TV ekranlarında…