Kiralık Aşk 67. bölüm fragmanı izle: Neriman ve Defne’den evlilik oyunu

Kiralık Aşk 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Neriman ve Defne ortak bir plan yaparak Ömer'e evlenme teklifi ettirmek için uğraşıyorlar.

Kiralık Aşk 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Neriman ve Defne ortak bir plan yaparak Ömer'e evlenme teklifi ettirmek için uğraşıyorlar.

Star TV’nin ekranlara damga vuran dizisi Kiralık Aşk’ın 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Sinan ile Seda’nın evlenecek olması Neriman ve Defne’yi harekete geçiriyor. İkili ortak bir plan yaparak Ömer’i evliliğe ikna ettirmeye çalışıyor. Bunu aleni bir biçimde söyleyemeyen Defne türlü türlü oyunlar çeviriyor.

Kiralık Aşk 67. bölümü ile 30 Aralık Cuma akşamı Star TV ekranlarında…

KİRALIK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ömer ve Defne Roma’ya gitmeye karar verdiler. Böylece hayatlarında tertemiz bir sayfa açacaklar. Artık onları hiç kimsenin tanımadığı bir yerde yaşayacak, her şeye yeniden başlayacaklar. Kaçış planı öncesinde ise, Ömer ve Defne bir Defo gecesi geçirecekler. Ömer, Defne’nin gerçek dünyasına girecek, onunla birlikte bir Beşiktaş maçı izleyecek, onunla onun mekanlarında gezecek. Aşkın çok daha yakın hali… Artık birbirlerinin ailesi olmaya doğru yol alıyorlar. Üstelik inanılmaz eğleniyorlar da…

Sinan’ın uçuk kararı karşısında, Neriman ve Koray saf tutuyorlar. İkisi iki koldan Sinan’ı etkilemeye çalışıyor. Sonuç ise Seda’ya yarayacak gibi.

Bu bölüm Ömer’in sıkıntısı sonunda nihayetleniyor fakat çok ilginç ve merak uyandırıcı şekilde!