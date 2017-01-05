Kiralık Aşk 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kiralık Aşk 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kiralık Aşk yeni bölümde dizinin müdavimleri "Ömer ve Defne ne zaman evlenecek?" diye merak ediyor.

Kiralık Aşk 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kiralık Aşk yeni bölümde dizinin müdavimleri "Ömer ve Defne ne zaman evlenecek?" diye merak ediyor.

Star TV’nin her sezona damga vuran dizisi Kiralık Aşk’ın 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kiralık Aşk yeni bölümde herkes düğünün ne zaman olacağını merak ediyor.

Kiralık Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KİRALIK AŞK 68. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Artık her şey çok güzel. Defne ve Ömer çok mutlular. İyiden iyiye birlikte yaşama rutinleri geliştirmeye, birbirlerini tamamlamaya başladılar. Neriman çıkışını yapıyor:” Evlenin ve çocuklarınız olsun artık, hadi!”

Defne, Neriman’ın dolduruşuna gelip, Ömer’in aklına evlilik fikrini sokmak için türlü oyunlara giriyor. Fakat bilmediği şey, Ömer’in aklında bunun zaten olduğu.

Diğer yandan yeni yıl heyecanı her yerde. Ev partileri, ofis kutlamaları ve tabii ki Koriş’in şahane fikri: Ömer’e Noel baba kostümü giydirecek! Ömer bunu kabul eder mi? Sinan ve Şükrü, Koriş’le bu konuda dev bir iddiaya giriyorlar. Koray, Ömer’i ikna etmek için akla hayale gelmedik numaralar deniyor. İddianın sonucu ise, gerçekten çok ama çok beklenmedik.

Ömer ve Defne, yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu başkalarıyla da paylaşıyorlar. İhtiyacı olanları mutlu etmek gibi bir hediye veriyorlar kendilerine.

Finalde ise, Defne’yi bulutların üzerine çıkarak bir sürpriz var. Her şeyi hikayenin ta başına döndürecek bir sürpriz. Bunu Ömer’den başkası düşünemezdi.