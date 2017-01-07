Kiralık Aşk 68. bölüm izle: Defne hamile mi?

Kiralık Aşk 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Defne'nin canı hiç olmadığı kadar yeşil elma çekerken etraftakiler ise güzel kadının hamile olduğunu düşünüyor.

Kiralık Aşk 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Defne'nin canı hiç olmadığı kadar yeşil elma çekerken etraftakiler ise güzel kadının hamile olduğunu düşünüyor.

Star TV’nin cuma günlerine damga vuran dizisi Kiralık Aşk’ın 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Kiralık Aşk yeni bölümde Defne’nin canı fena halde yeşil elma çekiyor. Yakınları ise Defne’nin hamile olduğunu düşünerek aşerdiğini düşünüyor. Neriman ise hamilelikten iyice şüphelenince Defne’ye hamilelik testi yaptırıyor.

Kiralık Aşk 68. bölümü ile 13 Ocak Cuma akşamı Star TV ekranlarında…

KİRALIK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Artık her şey çok güzel. Defne ve Ömer çok mutlular. İyiden iyiye birlikte yaşama rutinleri geliştirmeye, birbirlerini tamamlamaya başladılar. Neriman çıkışını yapıyor:” Evlenin ve çocuklarınız olsun artık, hadi!”

Defne, Neriman’ın dolduruşuna gelip, Ömer’in aklına evlilik fikrini sokmak için türlü oyunlara giriyor. Fakat bilmediği şey, Ömer’in aklında bunun zaten olduğu.

Diğer yandan yeni yıl heyecanı her yerde. Ev partileri, ofis kutlamaları ve tabii ki Koriş’in şahane fikri: Ömer’e Noel baba kostümü giydirecek! Ömer bunu kabul eder mi? Sinan ve Şükrü, Koriş’le bu konuda dev bir iddiaya giriyorlar. Koray, Ömer’i ikna etmek için akla hayale gelmedik numaralar deniyor. İddianın sonucu ise, gerçekten çok ama çok beklenmedik.

Ömer ve Defne, yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu başkalarıyla da paylaşıyorlar. İhtiyacı olanları mutlu etmek gibi bir hediye veriyorlar kendilerine.

Finalde ise, Defne’yi bulutların üzerine çıkarak bir sürpriz var. Her şeyi hikayenin ta başına döndürecek bir sürpriz. Bunu Ömer’den başkası düşünemezdi.