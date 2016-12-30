Kırmızı halının yıldızları

HollywOod’un ünlü kadınları ödül törenlerinde oyunculuklarıyla olduğu kadar kırmızı halıda şıklık konusunda da yarış içindeydi.

HollywOod’un ünlü kadınları ödül törenlerinde oyunculuklarıyla olduğu kadar kırmızı halıda şıklık konusunda da yarış içindeydi.

Hollywood'un ünlü kadınları ödül törenlerinde oyunculuklarıyla olduğu kadar kırmızı halıda şıklık konusunda da yarış içindeydi. Moda dergileri Oscar'dan Grammy'ye, yıl içinde gerçekleşen sinema, müzik, televizyon ve tiyatro dallarında tüm etkinlikleri mercek altına alarak 2016'nın törenlerindeki en şık isimleri belirlediler.

Bella Hadid-Alexander Vauthier

Taylor Swift-Louis Vuitton

Beyonce-Givenchy

Kate Bosworth-Ralph & Russo Couture

Rosie Huntington-Whitely -Balmain

Alicia Vikander-Louis Vuitton

Lady Gaga-Versace

Kendall Jenner-Roberto Cavalli

Margot Robbie-Alexander McQueen

Jennifer Lopez-Giambattista Valli