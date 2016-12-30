Kırmızı halının yıldızları

Hollywood'un ünlü kadınları ödül törenlerinde oyunculuklarıyla olduğu kadar kırmızı halıda şıklık konusunda da yarış içindeydi. Moda dergileri Oscar'dan Grammy'ye, yıl içinde gerçekleşen sinema, müzik, televizyon ve tiyatro dallarında tüm etkinlikleri mercek altına alarak 2016'nın törenlerindeki en şık isimleri belirlediler.
Bella Hadid-Alexander Vauthier
Taylor Swift-Louis Vuitton
Beyonce-Givenchy
Kate Bosworth-Ralph & Russo Couture
Rosie Huntington-Whitely -Balmain
Alicia Vikander-Louis Vuitton
Lady Gaga-Versace
Kendall Jenner-Roberto Cavalli
Margot Robbie-Alexander McQueen
Jennifer Lopez-Giambattista Valli