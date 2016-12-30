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Kırmızı halının yıldızları

HollywOod’un ünlü kadınları ödül törenlerinde oyunculuklarıyla olduğu kadar kırmızı halıda şıklık konusunda da yarış içindeydi.
Anıl ÇIRPAN
01:2330 Aralık 2016
Magazin
Kırmızı halının yıldızları
HollywOod’un ünlü kadınları ödül törenlerinde oyunculuklarıyla olduğu kadar kırmızı halıda şıklık konusunda da yarış içindeydi.

Hollywood'un ünlü kadınları ödül törenlerinde oyunculuklarıyla olduğu kadar kırmızı halıda şıklık konusunda da yarış içindeydi. Moda dergileri Oscar'dan Grammy'ye, yıl içinde gerçekleşen sinema, müzik, televizyon ve tiyatro dallarında tüm etkinlikleri mercek altına alarak 2016'nın törenlerindeki en şık isimleri belirlediler.

5

Bella Hadid-Alexander Vauthier

31

Taylor Swift-Louis Vuitton

32

Beyonce-Givenchy

27

Kate Bosworth-Ralph & Russo Couture

28

Rosie Huntington-Whitely -Balmain

30

Alicia Vikander-Louis Vuitton

25

Lady Gaga-Versace

24

Kendall Jenner-Roberto Cavalli

26

Margot Robbie-Alexander McQueen

23

Jennifer Lopez-Giambattista Valli

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