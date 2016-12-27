Kısmetse Olur 316. bölüm fragmanı izle: (27 Aralık)

Kısmetse Olur 316. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Hazal eve misafir olarak giriş yapıyor.

Kısmetse Olur 316. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Hazal eve misafir olarak giriş yapıyor.

Kanal D’nin sevilen evlilik yarışma programı Kısmetse Olur’un 316. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde eski gelin adayı Hazal eve misafir olarak giriş yapıyor.

SEMİH’E ÖFKE KUSTU

Eleme sonrası Semih’le birlikte eve veda eden Hazal yaşadığı hayal kırıklığını gelin adayları ile paylaşıyor. Semih’le el ele evden çıkan Hazal her şeyin çok güzel olacağını düşündüğünü fakat hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Gamze ile baş başa konuşan Hazal, genç kadının söylediklerini duyunca ise gözyaşlarına boğuluyor. Hazal “Sevmiyor musun arkadaşım, sevmiyorum de! Neden kameralara oyunuyorsun” diyerek eski damat adayı Semih’e öfke kusuyor.