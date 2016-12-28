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Kısmetse Olur 317. bölüm fragmanı izle: (28 Aralık)

Kısmetse Olur 317. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde yine birbirinden enteresan görüntüler seyircileri bekliyor.
09:3528 Aralık 2016
Magazin
Kısmetse Olur 317. bölüm fragmanı izle: (28 Aralık)
Kısmetse Olur 317. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde yine birbirinden enteresan görüntüler seyircileri bekliyor.

Kavgası, heyecanı, aşkları, sürprizleri hiç bitmeyen evlilik yarışma programı Kısmetse Olur’un 317. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Öykü, Sibel’in hareketlerinden rahatsız oluyor ve ona bağırıyor. Gökhan, Tuğçe’nin kaprislerinden bıkarak “Sana normal bir soru soruyorum, o mimiklerini o surat hareketlerini bana yapma…” diyeek yeni gelin adayına çıkışıyor. Tuğçe bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğuluyor.

Adnan ile Didem yine papaz oluyor. Didem, Adnan’a “Ankara’daki… Kimse! Çok özledin sanırım” diyerek imada bulunuyor. Kaan ise Sibel’i elde etmek için her yolu deneyeceğini ve onu alıp buradan çıkmayacağını söylüyor. Fakat Ünal da Sibel’e aday olacak gibi görünüyor. Bakalım Sibel bu durumda nasıl bir karar alacak?

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