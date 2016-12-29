Kısmetse Olur 318. bölüm fragmanı izle (29 Aralık)

Kısmetse Olur 318. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde bir tarafta hüzün bir tarafta sevinç yaşanıyor.

Kısmetse Olur 318. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde bir tarafta hüzün bir tarafta sevinç yaşanıyor.

Kanal D’nin öğlen kuşağında yer alan evlilik yarışma programı Kısmetse Olur’un 318. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Adnan Didem ile ilgili görüşlerini belirtirken “İlişki boyutundan gerçekten de evlilik boyutuna gittiğini dün anladım.” diyor. Didem ise bu cümleler karşısında sevince boğuluyor.

SİBEL KAAN’A SERT ÇIKTI

Hem Ünal’ın hem de Kaan’ın kıskacında kalan Sibel, Ünal’la keyifli vakit geçirirken Kaan’a ise mesafeli yaklaşıyor. Gamze ile Barış ise baş başa yemek yiyerek keyifli vakit geçiriyor.

GÖKHAN HEDİYELERİ ÇÖPE ATTI

Rabia’yı hayatından çıkaran Gökhan Tuğçe ile yakınlaşmaya başlıyor. Bu durum karşısında sinirleri bozulan Rabia ise alınan hediyeleri Gökhan’a iade ediyor. Genç adam hediyeleri parçalayıp çöp kutusuna atıyor. Bubu gören gelin adayı gözyaşlarına boğuluyor.