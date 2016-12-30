Kısmetse Olur 318. bölüm fragmanı izle: 30 Aralık

Kısmetse Olur 318. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Ünal ve Barış birbirine giriyor.

Kısmetse Olur 318. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Ünal ve Barış birbirine giriyor.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen evlilik programı Kısmetse Olur’un 318. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Barış ve Ünal karşı karşıya geliyor ve ikiliyi ayırmak için damat adayları seferber oluyor.

KAAN SİBEL GERİLİMİ

Sibel’le bahçede baş başa konuşan Kaan genç kadına tepki gösteriyor. Sibel “Sen benimle konuşuyorsun, bir kendine gelir misin? Ne benimle ne biçim konuşuyorsun!” diyerek Kaan’a sert vir biçimde karşılık veriyor. Ardından konuşmayı yarıda keserek masadan kalkıyor.

KAAN ÖYKÜ’YE YÜKLENİYOR

Sibel’le tartıştıktan sonra Ünal’la karşı karşıya gelen Kaan tüm bu olayların sorumlusunun Öykü olduğunu söylüyor.