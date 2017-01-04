Kısmetse Olur 322. bölüm fragmanı izle: (4 Ocak) Kim elenecek?

Kanal D’nin her bölümü ayrı bir heyecan yaratan evlilik programı Kısmetse Olur’un 322. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde evde herkesi şoke eden bir gelişme yaşanıyor.
Gökhan ve Adnan’ın kavge etmesinin ardından evdeki adaylar bir kişinin gitmesi yönünde oy kullanacaklar. Bakalım kimler hangi adayı destekleyecek?
Kısmetse Olur evinde oylama yapılırken açıklamalarda bulunan Sibel eğer Gökhan giderse evde asla aşk yaşayamayacağını ve Gökhan’a karşı duygularının olduğunu itiraf ediyor. Bu gelişmenin ardından Gökhan ve Sibel baş başa bahçeye çıkarak sarılıyorlar.
Kısmetse Olur 322. bölümü ile bugün saat 12.30’da Kanal D ekranlarında…