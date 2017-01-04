Kısmetse Olur 322. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde adaylar, evden bir bir kişinin elenmesi için oylama yapacaklar.

Kısmetse Olur 322. bölüm fragmanı izle: (4 Ocak) Kim elenecek?

Kısmetse Olur 322. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde adaylar, evden bir bir kişinin elenmesi için oylama yapacaklar.

Kanal D’nin her bölümü ayrı bir heyecan yaratan evlilik programı Kısmetse Olur’un 322. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde evde herkesi şoke eden bir gelişme yaşanıyor.

KİM ELENECEK?

Gökhan ve Adnan’ın kavge etmesinin ardından evdeki adaylar bir kişinin gitmesi yönünde oy kullanacaklar. Bakalım kimler hangi adayı destekleyecek?

SİBEL’DEN MÜTHİŞ İTİRAF

Kısmetse Olur evinde oylama yapılırken açıklamalarda bulunan Sibel eğer Gökhan giderse evde asla aşk yaşayamayacağını ve Gökhan’a karşı duygularının olduğunu itiraf ediyor. Bu gelişmenin ardından Gökhan ve Sibel baş başa bahçeye çıkarak sarılıyorlar.

Kısmetse Olur 322. bölümü ile bugün saat 12.30’da Kanal D ekranlarında…