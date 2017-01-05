Kısmetse Olur 323. bölüm fragmanı izle: Kısmetse Olur’da kim elendi?

Kanal D’nin her gün yayınlanan ve her bölümü heyecan fırtınası estiren evlilik yarışma programı Kısmetse Olur’un 323. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Gamze, konuşacak hiçbir şeyinin kalmadığını ve artık Barış’ı istemediğini herkesin içinde haykırıyor.
Bahçede tek başına kalan Sibel, Gökhan’ın fotoğrafına bakıp duygulanıyor. Güzel gelin adayı “Hiç aklımda yokken aklıma girdin. Kalbime girdin. Senden korkulur.” diyerek Gökhan’a olan özlemini dile getiriyor.
Büyük bir badire atlatan Adnan ve Didem baş başa kar tatili yapıyor. İkili çok eğlenceli zamanlar geçiriyor.