Kısmetse Olur 323. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Gökhan'ın diskalifiye olmasının ardından Sibel gözyaşlarına boğuluyor ve ona olan hasretini fotoğraflarla gidermeye çalışıyor.

Kısmetse Olur 323. bölüm fragmanı izle: Kısmetse Olur’da kim elendi?

Kısmetse Olur 323. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Gökhan'ın diskalifiye olmasının ardından Sibel gözyaşlarına boğuluyor ve ona olan hasretini fotoğraflarla gidermeye çalışıyor.

Kanal D’nin her gün yayınlanan ve her bölümü heyecan fırtınası estiren evlilik yarışma programı Kısmetse Olur’un 323. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde Gamze, konuşacak hiçbir şeyinin kalmadığını ve artık Barış’ı istemediğini herkesin içinde haykırıyor.

SİBEL’İN GÖKHAN ÖZLEMİ

Bahçede tek başına kalan Sibel, Gökhan’ın fotoğrafına bakıp duygulanıyor. Güzel gelin adayı “Hiç aklımda yokken aklıma girdin. Kalbime girdin. Senden korkulur.” diyerek Gökhan’a olan özlemini dile getiriyor.

ADNAN VE DİDEM’İN KAR KEYFİ

Büyük bir badire atlatan Adnan ve Didem baş başa kar tatili yapıyor. İkili çok eğlenceli zamanlar geçiriyor.