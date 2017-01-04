Kısmetse Olur Gizem kimdir? Gizem Çukurbağlı kaç yaşında?

Kısmetse Olur gelinler evinin adaylarından Kısmetse Olur Gizem kimdir? Gizem Çukurbağlı nereli ve boyu kaç? İşte güzel gelin adayı hakkında merak edilenler...

Kanal D’de ilgiyle takip edilen, hayranlarının sık sık internette en çok arananlar arasına soktuğu Kısmetse Olur’da eski yarışmacılar elendikçe, yeni yarışmacılar geliyor. Kısmetse Olur evine yeni gelen adaylardan olan Kısmetse Olur Gizem kimdir? Gizem Çukurbağlı’nın mesleği ne? Gizem Çukurbağlı nereli? İşte güzel gelin adayı hakkında en çok aranan soruların cevapları…

KISMETSE OLUR GİZEM (GİZEM ÇUKURBAĞLI) KİMDİR?

Gizem Çukurbağlı geçtiğimiz günlerdeki elemede Öykü Ekinci’nin yerine Kısmetse Olur evine dahil oldu, Kısmetse Olur Gizem olarak izleyicilerin gönülünü kazanan Gizem Çukurbağlı’nın hayatı hakkında bilgiler de önem kazanmaya başladı. Gizem Çukurbağlı, 27 yaşında ve ailesiyle birlikte yaşıyor. Kendisi İstanbullu olsa da, aslen annesi Ordu Fatsalı, babası ise Arap asıllı. Kısmetse Olur Gizem’in Maço erkekler ilk tercihi olarak göze çarpıyor ve köpeklere düşkünlüğüyle biliniyor. Mesleği stilistlik olsa da herhangi bir yerde çalışmıyor. Kısmetse Olur evinde aşkı bulacağına inanıyor fakat evde herhangi bir adayı yok. Hem maço, hem romantik bir aday isteyen Gizem’in evden kime ilgi göstereceği ilerleyen bölümlerde belli olacak…

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